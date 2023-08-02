В Казани накрыли игорный клуб на перекрестке Сафиуллина и Фучика

В Казани пресекли деятельность незаконного игорного клуба, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



По данным источников «Реального времени», игорное заведение работало в подвале здания на перекрестке Сафиуллина и Фучика. В здании также размещались магазин разливного пива и кафе.

Из помещения изъяли десять игровых аппаратов, два моноблока, системные блоки и иное оборудование. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причастные к преступлению.

Следственный отдел по Приволжскому району СУ СКР по республике возбудил дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).



realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Незаконную игорную деятельность в Казани пресекают ежегодно. В прошлом году правоохранители ликвидировали клуб, который незаконно проводил азартные игры в нежилом помещении.

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова