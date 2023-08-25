В Татарстане изменят порядок добычи животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам

В Татарстане изменят порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, следует из постановления Кабмина республики.



Изменения касаются сроков выдачи разрешений. Заявки на выдачу разрешения будут рассматривать в следующие сроки:

в течение семи рабочих дней при выборе заявителя получения результата услуги на бумажном носителе;

в течение трех рабочих дней при выборе заявителя получения результата услуги в форме электронного документа.

Заявка на выдачу разрешения подается не менее чем за 30 дней до начала добычи объектов животного мира.

Добыча объектов животного мира может производиться в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях, а еще в целях содержания и разведения объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Разрешения выдаются на основании заявки на получение разрешения на добычу объектов животного мира. Заявка оформляется заявителем в письменной форме либо в электронном виде.

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Маргарита Головатенко