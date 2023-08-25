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Спортсмен «Синтеза» Никита Шлейхер примет участие в фестивале «Открытая вода»

17:20, 25.08.2023
Спортсмен «Синтеза» Никита Шлейхер примет участие в фестивале «Открытая вода»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Спортсмен СК «Синтез», чемпион Европы Никита Шлейхер примет участие в показательных выступлениях фестиваля водных видов спорта «Открытая вода» в Москве, сообщает «Матч!».

Также в показательных выступлениях примут участие призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпион Европы Анна Конаныхина, призер чемпионата Европы Руслан Терновой и чемпионка России Елизавета Кансо.

Фестиваль водных видов спорта «Открытая вода» пройдет в Крылатском районе столицы 27 августа. Мероприятие организовано Департаментом спорта Москвы и приурочено к празднованию 100-летия московского спорта.

В августе Никита Шлейхер выиграл второе золото на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Татарстанский спортсмен занял первое место в прыжках с десятиметровой вышки. Он набрал 517,10 балла. Шлейхер опередил ближайшего конкурента — Романа Ларина — на 80 баллов.

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Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта Татарстан

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