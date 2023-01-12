В Татарстане за десять лет число многодетных семей выросло на 70%

За десять лет в Татарстане число многодетных семей выросло на 70%, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства.



— Благодаря мерам социальной поддержки многодетных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких родителей, семей, проживающих на селе, в республике наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 1—2% ежегодно. За десять лет число многодетных семей выросло на 70%, — сказала она.

В прошлом году в республике для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда учредили новую государственную награду — медаль «Родительская доблесть». Ей награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году наградили девять родителей, отметила глава Минтруда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на конец 2022 года в Татарстане 23 района полностью выполнили план текущего года по предоставлению участков многодетным семьям.

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Маргарита Головатенко