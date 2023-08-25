Фирма «Мелодия» выпустила альбом Ильхама Шакирова

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Татарской государственной филармонией

Фирма «Мелодия» продолжает выпускать записи классиков татарской эстрады. После трех альбомов Альфии Авзаловой в стримингах появился диск Ильхама Шакирова «Туган моңнар» («Родные напевы»). Ранее в Сети выкладывались записи татарского певца — но без ведома хранителей этих записей. На этот раз в интернете представлены песни из богатого архива «Мелодии», прошедшие процесс реставрации.

На «Мелодии» записи Шакирова выпускались с 1960-х годов. «Туган моңнар» вышел в 1986-м. Он записывался на Ленинградской студии грамзаписи годом ранее. Это последняя советская большая пластинка Шакирова.

В записи альбома принял участие баянист Рамиль Курамшин. Уроженец села Кочко-Пожарки в Сергачском районе Нижегородской области, после музыкального факультета Казанского педагогического института он стал работать в Татарской государственной филармонии, год играл в Татарском государственном ансамбле песни и танца, а с 1969-го начал выступать в бригаде Шакирова, где проработал 20 лет. Курамшин скончался 18 декабря прошлого года в возрасте 76 лет.

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Радиф Кашапов