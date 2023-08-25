В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали об опции выездного скрининга для сотрудников

С апреля текущего года для сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка доступна опция выездного скрининга. Прямо в офисном пространстве сотрудники могут пройти осмотр у терапевта и офтальмолога, сдать клинический и биохимический анализы крови, онкомаркеры в соответствии с половозрастными характеристиками, а также воспользоваться методами инструментальной диагностики (УЗИ, ФЛГ). Пока проект реализуется только в Нижнем Новгороде, но уже показывает свою эффективность. Цель выездного осмотра — повысить уровень заботы сотрудников о своем здоровье путем предоставления комфортных условий прохождения необходимых врачей и сдачи анализов.

В пресс-службе уточняют, что опция скрининга доступна и в клиниках. Регулярность прохождения скрининга варьируется: раз в год для сотрудников старше 45 лет, раз в два года для сотрудников до 45 лет.

Практика организованных скринингов показывает свою эффективность. В ходе осмотров выявлено порядка 36 критических заболеваний. Сотрудники были направлены на дальнейшее обследование и лечение.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Забота о здоровье сотрудников — наша базовая задача, которая оказывает влияние как на внутрикорпоративную атмосферу, так и на бизнес-процессы, эффективность команды. Для своевременной медицинской помощи организованы регулярные скрининги, в том числе выездные. Опция пользуется популярностью среди сотрудников: на текущий момент порядка 60% сотрудников уже прошли проверку здоровья, еще 20% — в стадии прохождения».