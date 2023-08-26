В России растет популярность автобусного туризма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле текущего года количество автобусных туров, купленных россиянами, увеличилось на 22% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «ЮKassa» и «Суточно.ру», а также компании автобусных перевозок Ecolines RUS.

Число покупателей за этот период выросло на 20%. Средний чек на автобусные туры поднялся на 7% и составил 6 787 рублей, а обороты онлайн-магазинов, где продавались билеты, увеличились на 30%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первые два месяца лета также наблюдалась положительная динамика. За этот период продажи билетов на автобусные туры выросли на 11%, средний чек — на 4%, а обороты онлайн-площадок — на 15%.

В июле Государственная дума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Поправки к законопроекту подготовили председатель Думы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Мера должна снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма.

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Галия Гарифуллина