В Казани вырос спрос на услуги по переезду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани этим летом спрос на услуги по организации переезда повысился на 86%. К грузчикам горожане тоже стали обращаться чаще: динамика составила 51%. Об этом сообщается в исследовании аналитиков «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Чаще всего помощь нужна в дачных переездах, переездах по региону или между ними.

В России за помощью в переезде стали обращаться в 1,5 раза чаще. Наибольший рост отмечен в Краснодаре (+237%), Новосибирске (+174%), Иркутске (+153%), Екатеринбурге (+124%), Омске (+122%) и Сочи (120%). Высокий спрос также зафиксирован в Ростове-на-Дону (+119%), Ярославле (+95%), Астрахани (+95%) и Уфе (+92%). Казань занимает одиннадцатую строчку рейтинга.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этой весной в столице Татарстана спрос на услуги в сфере перевозок вырос на 51% по сравнению с прошлым годом. За март показатель востребованности поднялся до отметки в 64%. Казанцам нужна была помощь с переездом как внутри города, так и для переезда за город на дачу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина