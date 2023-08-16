Казань возглавила рейтинг популярных направлений для путешествий по старинным городам России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань возглавила топ российских старинных городов, куда туристы чаще всего ездят отдыхать в августе 2023 года. Об этом сообщили в сервисе «Твил.ру», уточнив, что в рейтинг не включили Москву и Севастополь.



На втором месте по популярности — дагестанский Дербент. Топ-3 замыкает — Ярославль.

В десятку российских старинных городов, куда туристы чаще всего ездят отдыхать в конце лета, вошли Керчь, Великий Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Тверь и Кострома.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок.

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Илина Хакимова