В Казани до 11 октября продлевают ограничение движения по улице Фатыха Амирхана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани продлили ограничение движения по улице Фатыха Амирхана на участке от Четаева до Чистопольской. Ремонтные работы будут вестись до 11 октября.

Как информирует Комитет внешнего благоустройства, будут частично закрыты тротуар, одна полоса и остановочный карман на проезжей части, перекрыт местный проезд по улице Фатыха Амирхана и в районе дома №61д по Чистопольской.

Уточняется, что это связано с ремонтом аварийного участка канализационного коллектора.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в связи с реконструкцией третьего северного коллектора на улице Чистопольской продлили ограничение движения. Проезжая часть в районе дома №60 закрыта до 14 октября.



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Айрат Назипов