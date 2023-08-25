Концерн Heineken продал свои активы в России за один евро

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken продал свои активы в России группе «Арнест». Компания приобрела 100% акций за один евро.

— Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн, — говорится на сайте компании.

Все оставшиеся активы, включая 7 пивоваренных заводов в России, перейдут к новым владельцам. Помимо бренда Heineken, течение 6 месяцев будет прекращено производство бренда Amstel.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Группа «Арнест» взяла на себя ответственность за 1,8 тысячи сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии занятости на ближайшие три года, говорится в сообщении компании.

«Арнест» является производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции. Предприятие находится в Ставропольском крае.

В марте 2022 года сообщалось, что международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России в связи с ситуацией на Украине. Однако после этого компания запустила в стране ряд новых продуктов. В апреле появилась информация, что концерн нашел покупателя для бизнеса в России.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов