Владелец уфимского бренда «Кормим правильно» засудил бизнес-леди из Казани за долги по оплате продуктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уфимская компания «Дейли Мил Уфа», выпускающая полуфабрикаты под брендом «Кормим правильно», засудила бизнес-леди из Казани за долги по оплате товара. Предпринимательница получила продукции почти на 300 тысяч рублей, но не стала за нее платить. Женщина не только отказалась выплачивать деньги, а еще и закрыла свое ИП, «кинув» уфимского бизнесмена. Подробности — в материале издания.

Предпринимательница получила продукцию, но платить не захотела

Компания «Дейли Мил Уфа» из Башкирии отсудила у казанской предпринимательницы почти 300 тысяч рублей за долги по дистрибьюторскому соглашению. Дело рассмотрел Приволжский суд Казани. Как говорится в судебных актах, договор о сотрудничестве между сторонами был заключен в 2020 году. «Дейли Мил Уфа» предоставило бизнес-леди права на размещение и продажу продукции. Уфимцы отгрузили казанской предпринимательнице товара на 295 тысяч рублей. На качество полученного груза жительница столицы Татарстана жаловаться не стала, но вот оплачивать его не захотела.

Спустя два года стороны разорвали между собой соглашение, а «Дейли Мил» подала на женщину в суд. Бизнесмены потребовали вернуть им 295 тысяч рублей и неустойку 1,7 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В материалах дела указывается, что предпринимательница не только не стала выплачивать деньги уфимской стороне, но даже не пришла на судебное заседание, проигнорировав уведомление, в отличие от «Дейли Мил». В суде компания сообщила, что в 2020 году поставила в Казань продукцию под своим именным брендом «Кормим правильно». Оплатить этот товар бизнес-леди должна была путем предоплаты, но она этого не сделала, а просто получила продукцию. В суде стало известно, что, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, женщина прекратила свою деятельность в качестве ИП как раз в мае 2022 года, на момент расторжения договоров.

Приволжский суд полностью встал на сторону «Дейли Мил Уфа» и удовлетворил ее требования. Уфимцы должны получить от предпринимательницы долг в 295 тысяч рублей, 1,7 тысячи рублей неустойки, а также компенсацию расходов по уплате госпошлины в размере 6,1 тысячи рублей.

«Дейли Мил Уфа» представляла продукцию главе Башкирии

В 2020 году в СМИ сообщалось о том, что руководитель «Дейли Мил Уфа» Тимур Хасанов, выпускающий продукцию под брендом «Кормим правильно», представлял свой товар главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Предприниматель рассказал руководителю региона о том, что его предприятие занимается выпуском натуральных полуфабрикатов без каких-либо добавок и усилителей вкуса и вполне успешно работает. Ассортимент создавался на основе советов диетолога.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Тимура Хасанова, компания каждый год производит около 1 тонны полуфабрикатов, которые продаются через не только в интернет-магазине, но и через розничные магазины в Уфе, Казани и Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. На встрече бизнесмен попросил Хабирова о помощи в расширении. Ему хотелось бы запустить производство до 11 тонн продукции в смену. Для этого нужно построить новое производственное помещение, купить дополнительное оборудование и открыть новые брендированные магазины по всей стране. Проект Хасанова получил одобрение от администрации Уфы и им предоставили участок в одной из промзон.

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Александр Зарипов