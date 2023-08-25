На Алтае завершился первый в истории Татарстана пробег на лошадях татарской породы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Алтае завершился первый в истории Татарстана пробег на лошадях татарской породы. Его участники успешно добрались до финиша, сообщил в своем telegram-канале раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Наши скакуны преодолели 3 тысячи километров, продемонстрировав не только свою природную красоту, но и выносливость, — написал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пробег стартовал 24 июля с казанского ипподрома. Скакуны преодолели девять регионов. Всего в пробеге участвовали шесть лошадей.

Конный пробег проводился впервые. Его цель — популяризация лошадей татарской породы, национальных традиций татарского народа и укрепление их с братскими народами, проживающими на территории России.

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Айрат Назипов