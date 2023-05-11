Первый конный пробег Татарстан — Алтай стартует в Казани 24 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минсельхозпроде Татарстана состоялось организационное совещание по проведению конного пробега Татарстан — Алтай. Оно проводится впервые и будет приурочено ко Дню Татарстана.

Пробег стартует 24 июля с казанского ипподрома. Планируется, что шесть лошадей доберутся до Майминского района Алтая к 30 августа. Они должны финишировать возле памятного знака «Алтай — сердце Евразии», на берегу реки Катунь. Он был открыт 6 июля 2006 года и стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России.

Маршрут конного пробега пройдет через восемь районов республики и девять регионов России. Протяженность — 3 100 км. Участники проведут в пути 38 дней.

Фото: agro.tatarstan.ru

— Целью проведения конного пробега является популяризация лошадей татарской породы, национальных традиций татарского народа и укрепление их с братскими народами, проживающими на территории Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе ведомства.

О конном пробеге Татарстан — Алтай «Реальное время» писало еще в конце феврале. О нем и о программе по развитию коневодства и конного спорта в республике на 2023—2030 годы можно прочитать здесь.

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Айрат Назипов