В Казани стартовал конный пробег до Алтая — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сегодня на Казанском ипподроме стартовал конный пробег из Татарстана на Алтай. Его участники должны финишировать возле памятного знака «Алтай — сердце Евразии», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В пробеге принимают участие шесть лошадей татарской породы. Именно эта порода произвела фурор среди конезаводчиков. Они считают этих коней «сильными» и «своенравными».

— Я их сравниваю с арабскими породами. «Арабы» тоже такие «шугливые». Они вроде не «шугливые», но кровь у них горячая, — сказал жокей из Балтасинского района Татарстана Рустем Нуриев.

Конный пробег проводится впервые. Его цель — популяризация лошадей татарской породы, национальных традиций татарского народа и укрепление их с братскими народами, проживающими на территории России.

— Если мы смотрим на Хадиса пророка, то он говорил, что родители должны обучать своих детей стрельбе из лука, плаванию и езде на лошади, поэтому мы эту любовь будем транслировать всему миру и расскажем о татарской породе, — обратился к участникам муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

За 38 дней кони татарской породы преодолеют девять регионов и пройдут больше трех тысяч километров. Они должны дойти до финиша ко дню Татарстана, 30 августа.

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Айрат Назипов