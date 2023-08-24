В Москве простились с первым гендиректором КАМАЗа Львом Васильевым — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Москве сегодня простились со Львом Васильевым. Первого генерального директора КАМАЗа похоронили на Троекуровском кладбище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На церемонию прощания в столицу России приехали его родственники, бывшие коллеги и те, кто сегодня руководит городом и предприятием.

— В первую очередь Лев Борисович был государственником. Всю свою жизнь и деловую карьеру он посвящал решению сложных государственных задач, — сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как рассказал мэр автограда Наиль Магдеев, Лев Васильев вместе с единомышленниками создал город, в котором «хочется жить и трудиться».

— Приехали в те далекие 70-е годы в чистое поле и смогли сделать невозможное. Говорят же, невозможное возможно… Это как раз про Васильева, — подчеркнул градоначальник.

Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер в ночь на 21 августа в Москве на 99-м году жизни. Бывший фронтовик руководил предприятием в течение 12 лет. Он построил автогигант с нуля. Привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны, Лев Васильев создал уникальный кадровый потенциал завода. Он занимал пост генерального директора завода «Москвич», участвовал в создании его первых автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

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Айрат Назипов