Официальная статистика: в Татарстане 13 месяцев подряд отсутствует задолженность по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 13 месяцев не регистрируют просроченную задолженность по зарплате. Она отсутствует с начала июля прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Просроченная задолженность по зарплате по состоянию на 1 августа 2023 года отсутствует в большинстве регионов Приволжского федерального округа — в девяти из 14. Помимо Татарстан не зафиксировали в Оренбургской области, в Башкирии, в Самарской области, в Марий Эл, в Ульяновской области, в Мордовии, в Пермском крае и в Кировской области.

В целом на начало августа в ПФО просроченная задолженность по зарплате составила 21,4 млн рублей. Больше половины — 12,1 млн рублей — приходится на Саратовскую область.

В Чувашии просроченная задолженность по зарплате на 1 августа оценивалась в 6,4 млн рублей, в Нижегородской области — в 1 млн. По 900 тысяч рублей она составила в Удмуртии и в Пензенской области.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, 1 июля 2022 года стало первой за продолжительное время датой, когда в Татарстане не зарегистрировали просроченной задолженности по зарплате. Долгое время она была самой большой в Приволжском федеральном округе.

Так, на начало 2022 года она оценивалась в 47,6 млн рублей. На 1 февраля она составляла 47,1 млн рублей, на 1 марта — в 46,9 миллиона. В последующие месяцы она оставалась на прежнем уровне: на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 млн рублей. На начало лета прошлого года задолженность по зарплате в Татарстане опустилась до 41,1 миллиона.



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Татьяна Демина