В Калининградской области потерпел крушение Су-30 — весь экипаж погиб

В Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на информацию Западного военного округа (ЗВО).



— 12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30, — заявили в ЗВО.

Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта:

— Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность, — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

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Илина Хакимова