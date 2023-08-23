Казанская компания взыскала почти 25 млн рублей с московского подрядчика при выполнении работ на М-12

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», казанское АО «СП-Крон» отсудило у московского АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» почти 25 млн рублей. Причиной стало то, что столичная компания, будучи заказчиком, отказалась принимать и оплачивать выполненные работы на участке строящейся трассы М-12.

Еще в прошлом году между сторонами был заключен договор субподряда на выполнение буроинъекционных работ для ликвидации карстовых провалов у одного из сооружений строящейся автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Речь идет об участке км 374 — км 385 в Нижегородской области — от пересечения с автомобильной дорогой Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов до перекрестка с 22К. — 0162 Работки — Порецкое.

Начальная стоимость контракта оценивалась в 71,5 млн рублей, однако казанская организация выполнила работы на общую сумму в 58,7 млн, а их оплата при этом должна была составить лишь 35,7 млн. Несмотря на это, заказчик отказался от их приемки. При этом субподрядчик из Татарстана неоднократно пытался известить «Моспроект-3» об окончании работ, отправляя письма с актами.

Так как ответа не последовало, казанской компании пришлось обратиться с исковым заявлением в суд, который, в свою очередь, не нашел мотивированного отказа в приемке работ. Таким образом, он встал на сторону субподрядчика и удовлетворил его требования по взысканию 18,3 млн задолженности, 4,6 млн штрафа, 1,7 млн обеспечительного платежа и 146 тысяч рублей госпошлины.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне в Арбитражный суд Москвы уже поступали сразу три иска с требованием признать АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» банкротом. Заявителями стали Головной проектный, научный и изыскательный институт «Пропан», ИП Щербаков А.С. и «Нефтегазпроект», которым организация задолжала крупные суммы. Так, например, только первой из них она должна около 100 млн рублей. В свою очередь АО «Моспроект-3» опровергло информацию о возможном банкротстве, заявив, что оно имеет устойчивое финансовое положение.

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Максим Кокунин