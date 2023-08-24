КНИТУ выделит полтора миллиона рублей на студенческий фестиваль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

КНИТУ потратит 1,5 миллиона рублей на студенческий «Фестиваль активной молодежи». В его рамках состоятся награждение участников конкурса «Лучшая академическая группа КНИТУ-2023», проведение «Дня активной молодежи» и финала Лиги КВН университета, выяснило «Реальное время».



На фестивале гостей ждут выступления студенческих коллективов, диджей-сет-программа, которая будет длиться не менее шести часов, и кофе-брейк. Специально для каждого из трех мероприятий будет разработан дизайн благодарственных писем и дипломов, а также сумок, значков, бутылок, внешних аккумуляторов и другой сувенирной продукции.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом году молодежь Татарстана заняла третье место в общем зачете Всероссийской студвесны. Студенты республики выиграли 17 наград в направлениях «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт», «Региональная программа» и «Общий зачет».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина