Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке «Чандраяна-3» на Луну

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) приступают к проверке систем перед посадкой «Чандраяна-3» на Луну, сообщила ISRO в социальной сети X (ранее Twitter).



Это уже третий аппарат для изучения луны, запущенный Индией. Первый завершил работу на орбите спутника Земли в 2009 году, вторая миссия «Чандраян-2" в 2019 году завершилась неудачей, но орбитальная станция продолжает работу на орбите Луны.

В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

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Маргарита Головатенко