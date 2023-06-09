Ремонт четырех военкоматов в Татарстане обойдется в четверть миллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сразу четыре татарстанских военкомата ждет масштабный капремонт с закупкой мебели и оборудования, работы необходимо завершить до начала декабря этого года. Как выяснило «Реальное время», все они расположены в разных частях республики. Речь идет о Казани, Зеленодольске, Камско-Устьинском районе республики и Менделеевске. Деньги выделят из республиканского бюджета.

Почти половина денег уйдет на казанский военкомат

Основная часть средств уйдет на капремонт военного комиссариата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, который расположен на улице Лукина. На него потратят 89,7 млн рублей. На втором месте по «дороговизне» здание военкомата в Зеленодольске на улице Туктарова. Его отремонтируют за 56 млн рублей. На 9 млн меньше выделили на капремонт аналогичного строения в поселке городского типа Камское Устье. Меньше всего получит Менделеевск. На здание по улице Гунина потратят чуть больше 13 миллионов. Во всех случаях нужно купить мебель, оборудование, инвентарь, а также благоустроить территорию.

Казанское здание имеет два этажа. Строителям предстоит заштукатурить стены в различных местах, заняться очисткой рустов плит перекрытий с последующей зачеканкой цементно-песчаным раствором и восстановлением отделочных слоев, заменить перегородки, двери, окна, подоконники, установить новые дверные проемы, а также отремонтировать стены, полы и кровлю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо двух этажей, рабочие займутся подвалом, где демонтируют вход и заменят стропила. Также строители должны благоустроить крыльцо военкомата. Еще рабочим нужно провести работы по утеплению фасадов. Но перед тем как приступить к работе, они обязаны согласовать работы со службами, эксплуатирующими инженерные сети.

Территория будет огорожена почти 2,5-метровым забором. Общая длина ограждения — 200 метров.

Заменят крышу, окна и двери

Примерно такие же работы ждут и другие проекты в тендере. В военкоматах Зеленодольска и Камского Устья разберут некоторые помещения, приведут в порядок санузлы, а также заменят дверные блоки и окна. Особое внимание уделят утеплению зданий.

В военкомате Менделеевска подрядчику нужно произвести ремонт кровли, фасада, систем водоотведения, вентиляции, электроснабжения и технологического оборудования. Также исполнителю нужно благоустроить территорию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Само двухэтажное здание было введено в эксплуатацию еще в 1958 году. В течение последних лет там проводились работы по замене деревянных оконных проемов на пластиковые.

Новый штаб райвоенкомата

А вот у военкомата Советского района Казани появится новый штаб. Как выяснило «Реальное время», в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Минской на земельном участке площадью 5,7 тыс. кв. м, примыкающем к строящемуся Вознесенскому тракту, построят новое здание на 4 тысячи «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здание районного военкомата, рассчитанное на 200 посетителей в день, будет переменной этажности — от 3 до 6 этажей. Общая площадь участка — 4 086,61 кв. м, площадь застройки 999,2 кв. м — это около четверти участка, выделенного под размещение «стратегического» объекта.

Еще 27,3% площади участка отводится под зеленые насаждения. Остальное — вспомогательные сооружения, тротуары, проезды и парковка на 13 машиномест. Въезд на территорию военкомата будет осуществляться с улицы Минской.

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Айрат Назипов