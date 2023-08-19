Некоторым россиянам проиндексируют пенсию с 1 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россиян, вышедших на пенсию в августе этого года, ожидает индексация пенсий с 1 сентября. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

На индексацию смогут рассчитывать пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет, а также жители страны с повышенной группой инвалидности, установленной с 1 августа.



Тем, кто вышел на пенсию в августе, деньги могут поступить спустя несколько месяцев. Людям с повышенной группой инвалидности, если они ее получат в сентябре, пенсия придет в октябре. Тем, кому исполнится 80 лет, — в ноябре, подчеркнула собеседница.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Число работающих пенсионеров с 2025 года снизится до 5,6 млн человек, сейчас оно составляет 7,9 млн. На снижение числа работающих пенсионеров в том числе влияет отсутствие индексации пособий по старости: людям становится невыгодно работать легально, из-за чего они переходят в неформальный сектор.

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Айрат Назипов