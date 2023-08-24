Исследование: казанцы стригутся раз в 52 дня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом полугодии 2023 года жители Казани в среднем посещали парикмахерские раз в 52 дня. Частота стрижек горожан не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснила сеть парикмахерских «Чио Чио».

Самые частые посетители салонов красоты в России — это жители Челябинска: они обновляют прическу в среднем раз в 48 дней. Реже всего стригутся в Омске, Красноярске, Самаре и Ростове-на-Дону, где в салоны заходят раз в 55 дней.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Количество посещений парикмахерских по стране выросло на 11%.

Напомним, с января по сентябрь прошлого года жителям Татарстана оказали парикмахерские и косметические услуги на 3,06 миллиарда рублей. Непосредственно за сентябрь объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане составил 364,1 миллиона рублей. Это на 10,7% меньше, чем за первый месяц осени 2021 года.

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Галия Гарифуллина