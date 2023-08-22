Татарстанцев предупредили о тумане 23 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 23 августа, ожидается туман. Об ухудшении погодных условий предупредил Гидрометцентр республики.

Туман ожидается завтра ночью и утром местами в отдельных районах. В Казани его не прогнозируется.

В ночь на 23 августа существенных осадков в Татарстане не ожидается, температуры опустятся до +4 градусов. Утром и днем местами возможен дождь, воздух прогреется максимум до +22°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. Днем температуры воздуха не превысят +24°С.



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Татьяна Демина