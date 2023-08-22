Банк России выпустил золотые и серебряные памятные монеты «Белка обыкновенная»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/видео Банка России

Банк России выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная», они относятся к серии «Сохраним наш мир», сообщает пресс-служба регулятора.



Золотые монеты имеют номинал в 50, 100 и 10 тыс. рублей, серебряные — 3, 25 и 100 рублей. Тираж золотых монет 999 пробы номиналом 50 и 100 рублей — по 1 тыс., монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом в 75 единиц. Серебряные монеты из 925 пробы номиналом 3 рубля и 25 рублей изготовлены тиражом 5 тыс. и 1 тыс. единиц соответственно, монета в 100 рублей — тиражом в 75 единиц.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны. На 25-рублевой монете — изображение двух белок под сосновой веткой, на 100-рублевой — две белки, заготавливающие корм на зиму, на фоне леса, выполненного в технике лазерного матирования.

На золотых монетах номиналом 50 и 100 рублей изображена белка. На монете номиналом 10 тыс. рублей — белки с двумя бельчатами на фоне изображения леса в технике лазерного матирования.

На каждой монете есть надпись: «Сохраним наш мир». Монеты являются законным средством наличного платежа.

Банк России 8 августа выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову. Номинал монеты составит 2 рубля, тираж — 5 тысяч штук.



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Маргарита Головатенко