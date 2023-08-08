Банк России выпускает памятную монету, посвященную поэту Расулу Гамзатову

Фото: скриншот realnoevremya.ru/видео Банка России

Банк России 8 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную советскому поэту Расулу Гамзатову. Номинал монеты составит 2 рубля, тираж — 5 тысяч штук, сообщили в пресс-службе регулятора.



Книги Расула Гамзатова выходили на разных языках мира миллионными тиражами. Многие его стихотворения легли в основу песен. Песня «Журавли» стала символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах.

Монета «Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения» (каталожный номер 5110-0181) выходит в серии «Выдающиеся личности России». На ее оборотной стороне расположат рельефные изображения портрета Гамзатова и летящих журавлей, факсимиле подписи поэта и годы его жизни: «1923» и «2003», вписанные в стилизованный контур горной вершины.

Банк России 1 августа 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «100-летие отечественной гражданской авиации» номиналом 3 рубля. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

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Маргарита Головатенко