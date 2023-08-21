Жители казанского поселка Дербышки остались без воды из-за аварии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В казанском поселке Дербышки пропала вода. Об ее отсутствии «Реальному времени» рассказали местные жители.

Они подчеркнули, что проблемы наблюдались еще в районе 12:00. Чуть позже воду ненадолго вернули, но затем ее полностью отключили.

Сотрудники МУП «Водоканал» подтвердили корреспонденту «Реального времени» факт аварии. Они рассказали, что информации о сроках ее устранения у них нет. Автоцистерны обещали предоставить горожанам «по мере возможности».

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Обновлено в 21:03:

Жители сообщили о восстановлении водоснабжения.

Сегодня сообщалось, что в Казани на перекрестке улиц Баруди и Серова произошла авария на водоводе. Его повредила сторонняя организация, когда прокладывала ливневую канализацию.



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Айрат Назипов