Россельхознадзор запретил ввозить в страну яблоки и персики из Новой Зеландии

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Россельхознадзор с 22 августа 2023 года запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии. О нововведениях ведомство сообщило на своем сайте.

— Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey). В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 миллиардов рублей, — указали в пресс-службе.

Возбудитель бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey — гриб вызывает ожог цветков и листьев, что снижает продуктивность деревьев. Зараженные плоды загнивают и мумифицируются; существенным фактором является продолжительный латентный период, когда инфекция не проявляется. В таком случае зараженные плоды загнивают при хранении, транспортировке или у конечного потребителя.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Гриб поражает: яблоню, грушу, черешню, вишню, абрикос, персик, нектарин, алычу, сливу, мушмулу, айву, хеномелес, боярышник, кизил и виноград.

В июле российское правительство запретило ввозить в страну готовую продукцию из рыбы и морепродуктов.

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Айрат Назипов