Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

Во вторник, 22 августа, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.

Также в столице республики ожидается северный, северо-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов, а днем не превысит +24°С.



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Татьяна Демина