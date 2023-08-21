Более половины россиян хотя бы раз в жизни арендовали жилье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более половины — 63% — россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье. Из них 25% арендуют недвижимость на данный момент. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Однокомнатную квартиру для аренды выбирают 58% респондентов, 24% — двух- или трехкомнатную. Еще 12% отдают предпочтение таунхаусам или загородным домам, а 6% — студиям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выбирают съемное жилье опрошенные из-за нежелания быть привязанными к месту (57%). Еще 13% объяснили свое предпочтение тем, что работа требует постоянных переездов, 10% — отсутствием денег на собственную квартиру. Еще 9% сдают свою квартиру и живут в съемной, а 9% не хотят ввязываться в ипотеку.

Напомним, в Казани в июле 2023 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру выросла в годовом выражении на 4,5%, за двухкомнатную — на 4,33%. Месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в столице Татарстана выросла за год на 665 рублей.

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Елизавета Пуншева