Новости спорта

18:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС подписал контракт с защитником Эриком Грином

17:14, 20.08.2023
УНИКС подписал контракт с защитником Эриком Грином
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с защитником Эриком Грином, сообщили в пресс-службе клуба.

За плечами Грина 52 матча в НБА и 102 игры в Евролиге. Соглашение с 32-летним американцем рассчитано на один год.

В июле в УНИКС вернулся защитник Евгений Колесников. Контракт с 37-летним экс-капитаном «Автодора» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также