В Татарстане после вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили креслом-коляской

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Инвалид из Зеленодольского района Татарстана получил кресло-коляску после вмешательства прокуратуры — ведомство провело проверку по его обращению о бездействии социальных служб, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



У заявителя — вторая группа инвалидности. По условиям программы реабилитации его должны обеспечить креслом-коляской. Мужчина неоднократно обращался с просьбой обеспечить его необходимым средством реабилитации с 2021 года, но ему все время отказывали.

Прокуратура внесла в адрес руководителя регионального подразделения Социального фонда России представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства права инвалида восстановили, ему предоставили кресло-коляску.

В июле по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова в Татарстане восстановили жилищные права многодетной семьи с инвалидами. После вмешательства прокуратуры многодетной семье предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру в Кукморе.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко