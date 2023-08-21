В Госдуме рассказали об особенностях покупки дачи у водоема

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

При покупке дачи рядом с водоемом гражданам необходимо учитывать определенные юридические нюансы, рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.



По его словам, покупатели загородной недвижимости часто желают приобрести дом у воды, чтобы от дачи до водоема было пешком не более 15 минут. Однако у таких участков есть ограничения:

— Для строительства придется получить разрешения от нескольких инстанций — Госинспекции, Природоохранных ведомств, Росрыболовства, а также других федеральных структур. Иначе дом могут признать самостроем и определить под снос.

realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Границы водоохранных зон определяет Водный кодекс России, поэтому не получится построить дом ближе определенного расстояния. Есть и ряд ограничений при проживании на даче у воды:

— На земельном участке в прибрежной зоне должна быть оборудована парковка с твердым покрытием, если садовод ставит машину на газоне — это нарушение, за которое грозит штраф — до 5 тыс. рублей. Также на такие участки законодательно наложены ограничения на разведение животных на даче и использование биологических и химических удобрений. Это может быть штраф до 10 тыс. рублей и предписание о запрете ведения такой деятельности. Еще придется тщательно заняться вопросом очистки канализации, чтобы не навредить почве.

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Маргарита Головатенко