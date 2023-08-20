СМИ: переговоры России и Украины по зерну могут пройти в Стамбуле
Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, переговоры между Москвой и Киевом могут состояться в Стамбуле, сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.
Предложения разрабатываются с целью не спровоцировать глобальные проблемы, особенно это касается миграционных перемещений и нестабильности, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах.
Газета считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — единственный, кто может решить эту проблему с помощью «дипломатии лидеров». В связи с этим встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная на конец августа, имеет глобальное значение.
О возможной встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана Sabah сообщила накануне.
В начале августа Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны договорились о визите российского президента в Турцию. Эрдоган заявил Путину, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.
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