Денис Мантуров рассказал о планах начать производить туристические автобусы в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Начать производство туристических автобусов планируется в России в 2024 году. Среди площадок рассматривается и Татарстан, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Сейчас производство туристических автобусов разных классов уже осваивают ГАЗ и «Волгабас», их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. «Соллерс» также ведет переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ «Алабуга» с восточным партнером, — цитирует его «Интерфакс».

Он констатировал, что до конца года совместно с Минэкономразвития предстоит определить потребности российских регионов в таких автобусах.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля замглавы Минпромторга Альберт Каримов говорил, что «Соллерс» может начать производство туристических автобусов в начале 2024 года на базе особой экономической зоны «Алабуга». Рассчитывается, что подготовительную работу закончат к концу этого года, чтобы в следующем году организовать производство.

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Айрат Назипов