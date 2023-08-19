В Госсовете Татарстана выразили соболезнования в связи с кончиной Мирфатыха Закиева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил глубокие соболезнования семье, коллегам и ученикам Мирфатыха Закиева в связи с его кончиной. Он отправил телеграмму в адрес руководства Академии наук Татарстана.

— Академик Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РТ, талантливый ученый, внесший значительный вклад в сохранение и развитие языка, культуры, традиций, национального самосознания татарского народа, — Мирфатых Закиевич Закиев прошел свой жизненный путь достойно, — сказано в телеграмме.

Фарид Мухаметшин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким Мирфатыха Закиева.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Светлая память об этом мудром человеке, истинном патриоте и славном сыне татарского народа навсегда останется в благодарной памяти всех, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать, — говорится во второй телеграмме.

Как подчеркнул Мухаметшин, Мирфатых Закиев имел заслуженный авторитет в профессиональной среде и пользовался уважением широкой общественности.

Мирфатых Закиев скончался в возрасте 95 лет. За свою жизнь он опубликовал около 800 научных работ, в том числе около 60 монографий, учебников и учебных пособий по проблемам татарского языка, истории татарского народа, этнической истории тюркских народов, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия.



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Айрат Назипов