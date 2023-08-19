Большинство россиян перешли на продукты отечественных брендов

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Большинство россиян заявили, что стараются покупать продукты отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные опроса НПФ «Открытие».

Так, 68% выбирают российские продукты, чтобы поддержать локальные компании.

Еще около 23% опрошенных просто стали чаще покупать продукцию брендов местного производства.

realnoevremya.ru

При этом также большинство россиян (70%) отметили, что раньше покупали товары и пользовались услугами зарубежных брендов, которые за последние полтора года покинули российский рынок. Сейчас же большинству удалось найти замену среди продукции российских производителей.

Так, 43% россиян выбирают вместо ушедших брендов продукцию других марок, 33% ответили, что не почувствовали никакой разницы, а 23% отпрошенных стали чаще покупать продукцию брендов местного производства. Четверть респондентов перешли на продукцию отечественного производства, поскольку не смогли найти аналоги ушедших иностранных брендов, а 21% опрошенных всегда пользовались продукцией местных брендов.

И только 5% респондентов ответили, что все иностранные бренды, которыми они пользовались, остались на российском рынке.

Самыми труднозаменяемыми товарами стали лекарства (46%), товары категории «авто и мото» (43%), одежда, обувь и аксессуары (33%), косметика, уходовые и гигиенические средства (29%), корма для животных (20%), лекарства для питомцев (12%), одежда и обувь для детей (13%), другие детские товары (9%), уточняет ТАСС.



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Илина Хакимова