В Татарстане ввели 81% жилья от годового плана

В Татарстане по состоянию на 18 августа ввели 2 млн 523 тыс. кв. метров жилья, что составляет 81% от годового плана, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



По его словам, с января 2023 года саморегулируемые организации провели 1 519 проверок. Инспекция Госстройнадзора провела 719 контрольно-надзорных мероприятий. Главное инвестиционно-строительное управление выходило с проверками 324 раза.

Застройщики коммерческого жилья выполнили запланированные показатели на 73%. Площадь введенных в эксплуатацию 130 многоквартирных домов составляет 1 млн 46 тысяч кв. метров. По программе социальной ипотеки сданы 33 дома площадью 120,5 тыс. кв. м, или 75% от годовых обязательств.

Традиционно самые высокие показатели — в индивидуальном жилищном строительстве. За 4 месяца до конца года фиксируется 90% выполнения. Общая площадь готовых домов — 1 млн 357 тыс. кв. метров.

realnoevremya.ru (архив)

В январе — июле этого года в Татарстане ввели на 15,3% жилья больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле 2023 года в республике ввели 174,7 тыс. кв. м жилья. Это на 31,1%, или на 78,8 тыс. кв. м, меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в регионе впервые после двух месяцев положительной динамики.



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Маргарита Головатенко