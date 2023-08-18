В Казахстане осенью ждут визита Владимира Путина

В Казахстане осенью ждут визита президента России Владимира Путина для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сказано в сообщении посольства Казахстана в Москве.



В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послом Казахстана Дауреном Абаевым. По информации дипмиссии, стороны обсудили перспективы казахстанско-российского сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной проблематики.

— Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента России Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества, — сказано в сообщении посольства по итогам встречи.

Посол Казахстана отметил, что «стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран — доверительный, честный и очень активный».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко