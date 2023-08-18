Во время забега «Ночная Казань» в городе ограничат движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На время подготовки и проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань» в столице Татарстана ограничат движение транспорта. Дорогу будут закрывать ночью.

Ограничения будут действовать по следующим адресам:

С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа на Кремлевской дамбе полностью ограничат движение по направлению от ул.Батурина до ул.Декабристов.

С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа полностью ограничат движение на ул.Декабристов в направлении от Кремлевской дамбы до ул.С.Хакима.

С 23.30 19 августа до 0.40 20 августа полностью ограничат движение на ул.Декабристов в направлении от ул.С.Хакима до Кремлевской дамбы.

С 23.30 19 августа до 1.00 20 августа на Кремлевской дамбе полностью ограничат движение в направлении от ул.Декабристов до ул.Кремлевской набережной.

С 23.00 19 августа до 1.30 20 августа приостановят два направления движения на ул.Кремлевской набережной от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева.

С 23.00 19 августа до 1.30 20 августа приостановят два направления движения на ул.Батурина от ул.Федосеевской до ул.Кремлевской набережной.

С 23.00 19 августа до 1.30 20 августа приостановят два направления движения от ул.Ташаяк до площади Тысячелетия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мероприятие включает в себя забеги на 5 и 10 км в разное время. Местом старта станет набережная реки Казанки около экстрим-парка «Урам».



Забег «Ночная Казань» должен был пройти в столице Татарстана 15 июля. Но из-за Суперкубка России по футболу в Казани мероприятие перенесли на 19 августа. Решение приняли в целях безопасности участников забега.

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Айрат Назипов