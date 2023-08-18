В Татарстане изменили состав рабочей группы по научно-технологическому развитию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В составе рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при раисе Татарстана по образованию и науке произошли перестановки. Соответствующее распоряжение подписал Рустам Минниханов.

— Вывести из состава рабочей группы Н.Р. Залакова, Т.В. Никонова, М.Х. Салахова, — говорится в документе.

Их место заняли первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Лилия Сафиуллина, и замминистра финансов региона Оксана Кисапова.

realnoevremya.ru (архив)

Рабочая группа была создана 9 декабря 2022 года. В частности, она занимается рассмотрением предложений по реализации стратегий, программ и проектов в сфере научно-технологического развития, по приоритетным направлениям научно-исследовательской и проектной инфраструктуры и по финансовым моделям реализации проектов в этой сфере.

Напомним, Татарстан вошел в рейтинг лидеров научно-технологического развития, встав в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом, Томской областью и Башкортостаном.



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Айрат Назипов