Татарстан вошел в рейтинг лидеров научно-технологического развития

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Республика Татарстан вошла в рейтинг лидеров научно-технологического развития, встав в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом, Томской областью и Башкортостаном. Об этом напомнил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на 539-м заседании Совфеда.

Он также отметил, что рейтинг научно-технологического развития регионов был сформирован в прошлом году. Чернышенко пояснил, что он включает в себя 33 показателя, которые отражают как потенциал, так и результативность сферы исследования и разработок.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Рейтинг был построен на принципах публичности, независимости и объективности. Помимо традиционных лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами также стали Томская область, Башкортостан и Татарстан, — сказал Чернышенко.



Также он подчеркнул, что у каждого субъекта «своя специфика и каждый из них может занять свое уникальное место в новой технологической повестке».

В конце января Чернышенко сообщил, что Татарстан попал в число лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. По его словам, в 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест выросло более чем на 20%.



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Антон Гаврилов