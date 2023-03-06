Татарстан попал в пятерку регионов-лидеров по объему финансирования по программе ПСК

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по объему финансирования по программе стимулирования кредитования (ПСК) — республика получила 9,9 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Корпорацию МСП.



Среди регионов, обогнавших Татарстан по объему полученного финансирования, лидируют Москва (более 32 миллиардов рублей), Московская область (18,8 миллиарда), Санкт-Петербург (13,6 миллиарда) и Нижегородская область (10 миллиардов).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2022 году малый и средний бизнес привлек финансирование по ПСК в общей сложности на 232,3 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2021 года. Число предпринимателей, получивших финансирование по программе, в 2022 году также увеличилось более чем вдвое — до 6,5 тысячи с 3 тысяч годом ранее.

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Маргарита Головатенко