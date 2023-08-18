В Уфе восстановили купол строящейся мечети «Ар-Рахим»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе установили купол на одном из минаретов взамен упавшего. Видео в своем telegram-канале показал председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.

— У нас установка купола. Альхамдулиллях, вот с такими с уважаемыми людьми республики, — прокомментировал он.

Соборная мечеть «Ар-Рахим» — строящаяся мечеть в столице Башкортостана, которая расположена на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Коммунистической улицы. Мечеть заложена в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Ожидается, что на момент завершения строительства она станет крупнейшей мечетью России. Ее начали строить в 2007 году. Сначала мечеть планировали открыть в 2015 году, но позднее по финансовым причинам и из-за проблем с подрядчиками дату открытия неоднократно переносили.

В феврале бывший председатель государственного комитета Башкирии по молодежной политике Рамиль Хисаметдинов обратился к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Он попросил оказать организационную и финансовую помощь в строительстве уфимской мечети.

А в начале лета в столице Башкортостана возобновились работы на строительной площадке мечети «Ар-Рахим». Как говорил Айнур Биргалин, ему ничего не известно ни о сроках завершения строительства, ни об источниках финансирования. На завершение проекта жертвовали деньги неравнодушные.



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Айрат Назипов