В Уфе возобновили строительство мечети «Ар-Рахим»

В Уфе возобновились работы на строительной площадке крупнейшей мечети республики «Ар-Рахим». Об этом РБК «Уфа» сообщил председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.

По словам муфтия, на территории соборной мечети начались работы по благоустройству, а на днях приступят к установке нового купола на одном из минаретов.

— На территории ведется облагораживание. На днях начнем устанавливать улем (купол на минарете, — прим. ред.). Завтра привезут улем. Ждем погоды и начнем поднимать, — рассказал он.

Фото: ru.wikipedia.org (строительство в мае 2013 года)

Глава ДУМ добавил, что пока ничего не известно ни о сроках завершения строительства, ни об источниках финансирования. Пока на завершение проекта жертвуют деньги неравнодушные.

Соборная мечеть «Ар-Рахим» — строящаяся мечеть в столице Башкортостана, которая расположена на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Коммунистической улицы. Мечеть заложена в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Ожидается, что на момент завершения строительства она станет крупнейшей мечетью России. Ее начали строить в 2007 году. Сначала мечеть планировали открыть в 2015 году, но позднее по финансовым причинам и проблемами с подрядчиками дату открытия регулярно переносили.



В конце февраля этого года бывший председатель государственного комитета Башкирии по молодежной политике Рамиль Хисаметдинов обратился к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Он попросил оказать организационную и финансовую помощь.



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Айрат Назипов