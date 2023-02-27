Бывший чиновник Башкирии попросил раиса Татарстана помочь достроить мечеть в Уфе

Бывший председатель государственного комитета Башкирии по молодежной политике Рамиль Хисаметдинов обратился к раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь со строительством мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Обращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

— Поводом к этому обращению стало понимание того, что нет возможности достроить мечеть «Ар-Рахим», строится уже 15 лет. А мусульмане республики с нетерпением ждут завершения строительства. Республика Татарстан имеет огромный опыт в строительстве и реконструкции культовых и исторических объектов («Кул-Шариф», Свияжск, Булгар и др.). Также вы являетесь постоянным участником мировых исламских форумов, что показывает ваш авторитет в международных исламских кругах, — написал он.

Также он попросил у Минниханова оказать организационную и финансовую помощь в строительстве уфимской мечети.

Фото: ru.wikipedia.org (строительство в мае 2013 года)

Аналогичное обращение к главе Башкирии Радию Хабирову Хисаметдинов опубликовал в начале февраля. Автор отмечал, что есть люди, готовые профинансировать проект, и чтобы стройка завершилась, он попросил у руководителя региона обеспечить «прозрачность строительства».

Соборная мечеть «Ар-Рахим» — строящаяся мечеть в столице Башкортостана, которая расположена на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Коммунистической улицы. Мечеть заложена в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Ожидается, что на момент завершения строительства станет крупнейшей мечетью России. Ее начали строить в 2007 году. Сначала мечеть планировали открыть в 2015 году, но позднее по финансовым причинам и проблемами с подрядчиками дату открытия регулярно переносили.

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Айрат Назипов