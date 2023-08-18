Генпрокурор России поручил проверить законность добычи золота в стране

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести оценку законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране. Информация опубликована на сайте ведомства.

В ходе проверки будет проанализировано наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр. Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.

— Особое внимание в ходе проверок будет уделено соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер, направленных на пресечение незаконного оборота драгоценных металлов, — говорится в сообщении ведомства.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, надзорным ведомством будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности.

Согласно оценкам аналитиков, золото на международном рынке к 2025 году подешевеет на 14% от текущих уровней. Среднюю цену в 2024 году эксперты ожидают на уровне $1 780 за тройскую унцию.

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Айрат Назипов