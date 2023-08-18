В Казани автобусы на дачных маршрутах продолжат работу до начала ноября
В Казани все автобусы на садоводческих маршрутах будут курсировать до 1 ноября. Но сроки могут скорректировать с учетом погоды, уточнили в городском Комитете по транспорту.
Автобусы курсируют по следующим маршрутам:
- №39с «Ветеринарная академия — ж.м. станция Дербышки»;
- №41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;
- №92с «КДК им. Ленина — Дальние сады»;
- №101с «Горьковское шоссе — СО Текстильщик»;
- №109с «Кафе «Полет — Новое Шигалеево»;
- №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».
С апреля по июль 2023 года на сезонных садоводческих маршрутах в Казани перевезли более 500 тысяч пассажиров.
В 2022 году в Казани работали пять сезонных садоводческих маршрутов — №39с, 41с, 92с, 101с и 109с. Они завершили работу в начале ноября. Ими воспользовались 708,5 тысячи пассажиров.
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