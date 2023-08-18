В Казани автобусы на дачных маршрутах продолжат работу до начала ноября

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани все автобусы на садоводческих маршрутах будут курсировать до 1 ноября. Но сроки могут скорректировать с учетом погоды, уточнили в городском Комитете по транспорту.

Автобусы курсируют по следующим маршрутам:

№39с «Ветеринарная академия — ж.м. станция Дербышки»;

№41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;

№92с «КДК им. Ленина — Дальние сады»;

№101с «Горьковское шоссе — СО Текстильщик»;

№109с «Кафе «Полет — Новое Шигалеево»;

№111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

С апреля по июль 2023 года на сезонных садоводческих маршрутах в Казани перевезли более 500 тысяч пассажиров.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2022 году в Казани работали пять сезонных садоводческих маршрутов — №39с, 41с, 92с, 101с и 109с. Они завершили работу в начале ноября. Ими воспользовались 708,5 тысячи пассажиров.

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Айрат Назипов