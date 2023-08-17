Казанский «Ак Барс» подписал контракт с Максимом Марушевым и отправил его в аренду

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с форвардом Максимом Марушевым. Ближайший сезон игрок проведет в «Тракторе» на правах аренды.

В июле Марушев заключил пробный контракт с «Ак Барсом», принял участие в двух контрольных матчах, отличился голом в ворота «Нефтяника».

Форвард выступал за команды системы «барсов» до апреля 2021 года. Он отыграл 87 матчей за «Ирбис», в которых набрал 34 (15+19) очка. За «Барс» Марушев провел 155 встреч и набрал 97 (51+46) очков. В составе «Ак Барса» форвард принял участие в 14 матчах, отличившись двумя результативными передачами. Последние два года форвард выступал в АХЛ за команду «Хендерсон Силвер Найтс», он провел 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.

— Оценив текущий состав, мы приняли решение об аренде Максима в «Трактор». Нас полностью устроило предложение, которое поможет развитию игрока — Марушев в хорошем возрасте, у него хороший потенциал, и ему нужно расти, получать больше игрового времени. Нам было важно сохранить права за своим воспитанником, потому мы сразу подписали двухлетний контракт, — сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

Накануне Валиуллин говорил, что в «Ак Барсе» планируют подписать нового игрока этой осенью. Клуб ищет как российских спортсменов, так и легионеров. Если «Ак Барсу» удастся найти качественных иностранных игроков, то клуб рассмотрит вариант с обменом хоккеистами.

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Айрат Назипов